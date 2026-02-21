Ушел из жизни заслуженный работник культуры ТАССР, журналист Мунир Аглиуллин

На 86-м году жизни скончался известный татарстанский журналист и общественный деятель Мунир Аглиуллин. О его смерти сообщил сын.

Мунир Абдуллович родился 27 сентября 1940 года в Буинском районе. Окончил Казанский университет и Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Его профессиональный путь начался в районной газете «Кызыл байрак», затем была работа на Лениногорской студии телевидения, в уфимской газете «Кызыл тан».

Более двадцати лет Аглиуллин отдал газете «Ватаным Татарстан», где прошёл путь от корректора до главного редактора. Позже трудился в Татарском книжном издательстве, журналах «Татарстан» и «Шахри Казан». Публиковался в ведущих республиканских изданиях, в центре его внимания были темы госстроительства, сельского хозяйства и межнациональных отношений.

В 1984 году стал лауреатом премии имени Х. Ямашева. В 1990–1995 годах избирался народным депутатом Татарстана.

Прощание состоится 21 февраля ориентировочно в 11:00 на Мамадышском тракте, 40.