Кофеманы Татарстана заплатят больше: цены выросли почти на треть за год

21 февраля 2026  10:14

Изображение сгенерировано ИИ

Любителям бодрящего напитка в республике приходится всё больше тратить на привычное удовольствие. По данным Банка России, в январе 2026 года кофе в магазинах региона подорожал на 29,02% в годовом выражении.

Основная причина — рост издержек у переработчиков зерен, которые продолжают закладывать в стоимость продукции увеличившиеся расходы, в том числе на логистику.

Не отстаёт и другая продукция. Согласно отчёту регулятора, цены на алкоголь в Татарстане поднялись на 14,76%, а рыбная продукция стала дороже на 13,7%. В целом продовольственные товары и услуги росли в цене быстрее общей инфляции, тогда как непродовольственные товары дорожали значительно медленнее.

