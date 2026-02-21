В Татарстане ввели почти четверть годового плана жилья

21 февраля 2026  11:43

К 21 февраля в республике сдано более 749 тысяч квадратных метров жилья — это 24% от запланированного на 2026 год объёма. Данные озвучил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова.

Коммерческий сегмент выполнен на 26%: введены 38 многоквартирных домов общей площадью около 272 тысячи квадратов. По программе соципотеки сдано 7 домов из 108 запланированных (22% от плана). Индивидуальное жилищное строительство составило 445 тысяч квадратов (23%).

В этом году жильё получат 641 сирота, 21 многодетная семья с пятью и более детьми и 61 молодая семья. Для детей-сирот приобретут 641 квартиру.

Параллельно идёт стройка социальных объектов: возводятся школы, детсады, спортивные и культурные учреждения. На особом контроле — рекультивация иловых полей Казани (готовность 93%). Продолжается благоустройство 51 общественного пространства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и республиканским программам.

