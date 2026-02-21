Эксперты Татарстана: социальная архитектура помогает создавать модели развития регионов

В 2025 году социальная архитектура официально вошла в программу российских вузов. Представители Татарстана обсудили её роль в развитии территорий на площадке Экспертного клуба.

Первый проректор КИУ Игорь Бикеев подчеркнул особую миссию социогуманитарных наук — формировать мировоззрение и ценности, помогать человеку реализоваться в интересах общества и государства. Социальную архитектуру он назвал инструментом вовлечения жителей в решение общих задач, ссылаясь на активность татарстанцев в волонтёрстве и программе «Батырлар. Герои Татарстана».

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова отметила, что развитие территории невозможно без учёта настроений людей. Социальная архитектура, по её мнению, позволяет точно настраивать управленческие решения, опираясь на местную экспертизу, бизнес и НКО, а не копировать чужие модели. Это особенно важно для регионов, где нужно создавать среду для роста кадров и понятные карьерные лифты.

Доцент КФУ Евгения Храмова добавила, что подготовка специалистов по социальной архитектуре поможет сформировать кадровый резерв для управления регионами и адаптировать рынок труда к технологическим изменениям.