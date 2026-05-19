Электрички в дни «КазаньФорума» перевезли около 16 тысяч пассажиров

В период проведения XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» пригородными поездами Казанского региона Горьковской железной дороги воспользовались более 15,8 тыс. человек. Из них свыше 2,3 тыс. — аккредитованные участники, волонтеры и организаторы мероприятия.

Для транспортного обслуживания гостей и участников на маршруте Казань – Аэропорт – Казань с 13 по 15 мая курсировали 36 электричек с интервалом движения в один час, включая 14 дополнительных составов. Пассажиропоток на направлении к «Казань Экспо» вырос вдвое. На станциях и вокзалах гостей встречали волонтеры и сотрудники железной дороги. Форум проходил в Казани с 12 по 17 мая.