Марат Ахметов поздравил журналистов Татарстана с Днем печати

19 мая 2026  08:25

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов обратился к работникам республиканских средств массовой информации с поздравлением по случаю Дня печати. В своем выступлении он подчеркнул значимость печатных изданий как хранителей культурных ценностей, родных языков и духовно-нравственных традиций многонационального народа республики.

Ахметов отметил, что в эпоху цифровых технологий СМИ Татарстана остаются проводниками государственной политики и опорой для диалога между властью и обществом, сохраняя верность принципам качественной журналистики. Он также выразил признательность ветеранам и представителям профессиональных династий, заложившим традиции честности, объективности и гражданской ответственности.

В завершение и.о. председателя Госсовета РТ пожелал журналистам вдохновения, новых творческих успехов, благодарных читателей, а также здоровья и благополучия их семьям.

