Энциклопедия в эпоху нейросетей: как рождаются исторические очерки о Казани

Поводом для обсуждения этих вопросов послужил выход в свет энциклопедического справочника «Казань: исторические очерки», изданного Институтом Татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова АН РТ.

Эльмира Галимова, Рафаиль Шайдуллин и Ильдар Валиуллин

с сигнальным экземпляром книги

Презентация справочника состоялась в Академии наук РТ в рамках всероссийской научно-практической конференции «Казань тысячелетняя», посвященной 1020-летию основания Казани. Центральная тема конференции - осмысление богатейшего историко-культурного наследия одного из старейших городов России.

- Более чем 10 лет назад мы начали работу над энциклопедией Казани. Выпускали иллюстрированные энциклопедические справочники, посвященные разным сферам жизни города, его улицам, площадям, известным людям. В истории Казани много сюжетов, которые достойны довольно подробного освещения. Есть сюжеты трагичные, драматичные: взятие Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году, захват города Пугачевым в 1774 году, взятие Казани белочехами во время Гражданской войны в 1918 году… Есть события созидательные, имевшие большое значение для города, к примеру, появление водопровода, уличного освещения, развитие промышленности, науки, транспорта, связи… Религия, национальные праздники, национальные кухни народов, представители которых проживают в Казани, туристические достопримечательности - это тоже нашло отражение в нашем сборнике, - рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИТЭР им. М.Хасанова Ильдар Валиуллин на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

- В сборнике «Казань: исторические очерки» 33 тематических раздела. Мы старались показать цельную картину тысячелетней истории нашего города. Вроде бы о Казани очень много написано, много исторических и научных источников, но когда начинаешь их собирать, изучать, оказывается, что их не так уж и много, а систематизированного материала еще меньше. Надо перелопатить огромную массу источников, литературы, чтобы найти какие-то исторические факты. И не всегда сведения оказываются достоверными. Поэтому все материалы необходимо проанализировать, обобщить, сопоставить с уже известными фактами, - поделился доктор исторических наук, заведующий центром энциклопедистики ИТЭР им. М.Хасанова Рафаиль Шайдуллин.

- Этот справочник - ступень на пути создания большой энциклопедии Казани. Там обязательно будет и раздел о легендах и преданиях Казани. Сейчас сбор материала идет полным ходом, - рассказала кандидат искусствоведения, директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова АН РТ Эльмира Галимова. - И еще мы начали работу над новым масштабным проектом. По поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова приступили к разработке энциклопедии муниципальных районов. Уже готова энциклопедия Заинского района. Мы представили ее летом в Заинске - на родине Мансура Хасановича Хасанова, основателя и первого президента Академии наук Республики Татарстан, первого директора Института Татарской энциклопедии, созданного им в 1994 году. Презентация прошла в рамках научной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения ученого, чье имя носит наш институт. Сейчас у нас в работе шесть районов Татарстана - это самые активные районы, которые первые заявили о желании создать собственную энциклопедию.

- Как проходит работа?

- Мы выезжаем с методическими семинарами в эти районы, создаем там рабочие группы. В них входят историки, краеведы, библиотекари, учителя, музейные работники, которые знают и любят свой район. Они собирают архивные материалы, документы, фотографии, передают их нашим сотрудникам, которые научно обрабатывают эту информацию, составляют словник, выверяют все факты, пишут статьи, которые войдут в энциклопедии.

- Цифровизация, новые технологии изменили подходы к работе над составлением энциклопедий?

- Подходы, конечно, меняются. В сентябре в рамках международного форума Kazan Digital Week мы провели круглый стол на тему «Региональная энциклопедистика в цифровую эпоху», где как раз обсуждались вопросы, как подружиться с «цифрой», как нам правильно использовать искусственный интеллект в своей работе. Да, ИИ помогает собирать и анализировать информацию, но человека он заменить не может. ИИ предоставляет только ту информацию, которая есть в интернете. Но в интернете есть далеко не все, и информация эта часто недостоверная, поэтому ее необходимо перепроверять. Точность и правдивость фактологического материала - самый главный принцип работы энциклопедиста.