Энергосистема Татарстана обновила исторический максимум потребления электроэнергии

19 февраля 2025 года в энергосистеме Татарстана был установлен новый исторический максимум потребления электрической мощности. В 10:00 уровень потребления достиг 5152 МВт, что на 50 МВт превышает предыдущий рекорд, зафиксированный 11 декабря 2023 года. Об этом сообщил глава Регионального диспетчерского управления (РДУ) Татарстана Андрей Большаков.

Причины роста потребления

Основной вклад в рост потребления электроэнергии внесла промышленность, несмотря на влияние аномально низких температур, установившихся в регионе. По итогам января 2025 года электропотребление в республике выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если учитывать температурную аномалию, рост мог бы составить около 6,2%.

Ключевыми драйверами роста стали нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, включая комбинаты СИБУРа в Казани и Нижнекамске. Также значительный вклад внесла промплощадка КАМАЗа, где рост потребления связан с работой подключенных к ней центров обработки данных (ЦОД), а не самого автозавода.

Исторический контекст

Предыдущий зимний максимум потребления электроэнергии в Татарстане был зафиксирован в 1991 году на уровне 4699 МВт. Этот рекорд продержался 30 лет, пока 8 декабря 2023 года показатель не превысил 5 ГВт, достигнув 5016 МВт. Уже 11 декабря 2023 года максимум поднялся до 5102 МВт, а теперь обновлен до 5152 МВт.

Что такое максимум потребления?

Как пояснил Андрей Большаков, максимум потребления мощности энергосистемы — это суммарная нагрузка всех электроприемников, расположенных в границах Республики Татарстан. Это включает как бытовое потребление (например, лампочки в квартирах), так и промышленные объекты с мощными агрегатами. Для Татарстана, с его климатическими условиями, наиболее важны зимние максимумы, хотя в последние годы рекорды фиксируются и летом, в периоды экстремально высоких температур.

Рост потребления электроэнергии в Татарстане отражает как развитие промышленности, так и влияние климатических факторов. Установление нового исторического максимума подчеркивает важность устойчивости энергосистемы и необходимости дальнейшей модернизации инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса.