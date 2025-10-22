Эррол Маск в Казани — о красоте города, тайнах гравитации и будущем науки

Сегодня атмосфера в ИТ-парке имени Башира Рамеева была заряжена особым ожиданием. Повод был более чем весомый — открытая встреча с Эрролом Маском. Южноафриканский инженер-механик, предприниматель и пилот, чья фамилия стала синонимом технологической революции, предстал перед казанской публикой не как тень гениального сына, а как самостоятельная, мощная интеллектуальная сила. Зал, заполненный IT-специалистами, студентами и даже школьниками, с первых минут ощутил это. Ведущим диалога, который обещал быть далеким от формальностей, выступил основатель первого казанского ИТ-парка Арсен Хуснутдинов.

Первое впечатление: «Казань — город с душой будущего»

Встреча началась не с формул и уравнений, а с искренних, почти поэтических восторгов. Эррол Маск признался, что Казань стала для него открытием. «Это неожиданный сюрприз, выдающийся город», — сказал он, подчеркивая поразительный контраст между его тысячелетней историей и стерильной, футуристической ухоженностью. Он отметил не только чистоту, но и высочайший уровень городского планирования, который он привык видеть в странах «первого мира». «Инфраструктура здесь производит неизгладимое впечатление, — делился Маск-старший. — Это город, в котором чувствуется пульс будущего, но при этом сохранена уникальная историческая душа».

Его вердикт был однозначным и звучал как лучшая рекомендация для инвесторов и туристов: он обязательно посоветует своим сыновьям, включая Илона, лично приехать и увидеть Казань, поскольку она, по его мнению, превосходит многие ведущие мировые столицы. Такие же теплые слова прозвучали и в адрес Москвы, которую он без колебаний назвал самой красивой столицей на планете.

Философия открытий: «Ищите безумных чудаков»

Очень быстро беседа перешла от урбанистики к космосу фундаментальных законов мироздания. Эррол Маск, с горящими глазами истинного инженера-романтика, изложил свою философию великих научных прорывов. Его ключевой тезис: величайшие открытия человечества — от расщепления атома до покорения электромагнитных волн — были совершены не по плану пятилеток и не в результате распределения грантов, а благодаря случайности, подпитанной ненасытным любопытством одиночек.

«Возьмите тех ученых, которые расщепили атомное ядро, — приводил он пример. — Они не ставили такой цели изначально! Они просто были любопытны. Или Майкл Фарадей. Он наблюдал за стрелкой компаса рядом с проводником с током, и это простое, почти детское любопытство привело к рождению всей эпохи электромагнетизма». По его убеждению, двигатель прогресса — это не многомиллиардные институты, а «безумные чудаки» с горящими глазами, те, кто не боится задавать глупые вопросы и смотреть на привычные вещи под непривычным углом.

Главная одержимость: тайна гравитации

Именно здесь Эррол Маск раскрыл свою главную интеллектуальную одержимость, ту, что не дает ему спать по ночам, заставляя уставившись в потолок, прокручивать в голове уравнения и модели. Эта тайна — природа гравитации.

«Мы до сих пор не знаем, что это такое, — признался он с вызовом в голосе. — Мы описываем ее последствия, но не понимаем сути». Его убежденность граничила с фанатизмом: тот, кто раскроет эту загадку, откроет человечеству путь к путешествиям в пространстве-времени. В его видении полет к Проксиме Центавра не должен занимать тысячи лет — это может быть дело нескольких секунд. Чтобы проиллюстрировать нашу нынешнюю примитивность в этом вопросе, он привел технический пример с посадкой на Луну.

«Луна не имеет атмосферы, а значит, нет естественного торможения. Мы с помощью искусственного интеллекта просчитали, какое колоссальное количество топлива требуется для мягкой посадки в таких условиях. Это абсурдные, неэффективные затраты энергии! Это доказывает, что мы подобны дикарям, пытающимся запустить реактивный самолет, размахивая палкой. Мы не управляем гравитацией, мы лишь боремся с ней, и очень неуклюже».

Дух или среда: что важнее для прорыва?

Говоря о созданной в Татарстане IT-инфраструктуре — ИТ-парке и Иннополисе, — Эррол Маск высоко оценил усилия властей. Он назвал современных студентов везунчиками, вспомнив свои студенческие годы, когда ему и его однокурсникам приходилось ютиться в тесных комнатах по несколько человек, а о таком уровне оснащения можно было только мечтать.

Однако сразу же оговорился: комфортная среда — это необходимое, но не достаточное условие. «Вам нужно быть голодными до знаний, — обратился он к аудитории. — Та самая решимость, что двигала Биллом Гейтсом и Стивом Джобсом. Без внутреннего огня, без готовности рисковать и идти до конца самые современные коворкинги останутся просто красивыми зданиями».

Скепсис мудреца: ИИ и «ненужные» роботы

На вопрос о самой модной технологии современности — искусственном интеллекте — Эррол Маск ответил с присущим ему здравым скепсисом. Он признал мощь ИИ как инструмента, отметив, что и сам иногда им пользуется для расчетов. Но его вердикт был категоричен: человеческий мозг по-прежнему остается на порядки более совершенным и эффективным механизмом.

«Технологии становятся сложнее, но я не вижу в них настоящей революции, — заявил он. — Мы лишь улучшаем то, что уже имеем». Апогеем его скептицизма стала тема человекоподобных роботов. Он с юмором, но и с долей презрения назвал эту идею бессмысленной. «Зачем создавать искусственного человека, вкладывая в это колоссальные ресурсы, если можно просто... взять настоящего?» — риторически спросил он, вызвав смех и аплодисменты в зале.

Великий замысел: Международный институт «безумных» идей

В финале встречи Эррол Маск приоткрыл завесу над своим амбициозным глобальным проектом — созданием международного научного института принципиально нового типа. Он подчеркнул, что миссия этого учреждения будет заключаться не в постепенных улучшениях существующих технологий, а в концентрации усилий на решении четырёх фундаментальных проблем, которые он лично определяет как ключевые для выживания и качественного прорыва человечества в будущее. Этими задачами станут полное понимание природы гравитации, освоение путешествий в пространстве-времени, овладение управляемой термоядерной энергией и, наконец, кардинальное продление человеческой жизни. По его замыслу, институт должен стать местом, где будут собраны ресурсы и умы для штурма этих великих рубежей, покорение которых способно изменить саму судьбу человеческой цивилизации.

Этот институт, по его замыслу, должен быть частным и коммерческим, чтобы быть свободным от бюрократии государственных систем. Его цель — собрать под одной крышей «гиков» и тех самых «безумных чудаков» со всего мира, дав им не просто лаборатории, а полную свободу для рискованных, сумасшедших экспериментов.

И, судя по тому, с каким теплом и восхищением он отзывался о Казани, о ее энергетике, современном духе и жажде знаний, которую он ощутил в зале, именно такие регионы, как Татарстан, могут стать идеальной питательной средой и физической площадкой для воплощения этой грандиозной мечты. Встреча в ИТ-парке стала не просто беседой, а своего рода заявкой на место в будущем, которое Эррол Маск уже строит в своем воображении.