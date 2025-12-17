Татарстан направит 33 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2026 году

17 декабря 2025  14:10

В будущем году в Татарстане будет реализовано 75 инвестиционных программ, направленных на обновление коммунального комплекса. Их совокупный объём финансирования составит 33 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Государственного комитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Основная часть средств традиционно будет направлена на модернизацию систем теплоснабжения. Значительные инвестиции также предусмотрены для работ в сферах водоснабжения, водоотведения и электроэнергетики.

Глава ведомства подчеркнул, что текущая потребность отрасли в обновлении гораздо выше. «Добиться стабилизации тарифов и снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры возможно только при консолидации всех финансовых ресурсов — как бюджетных, так и внебюджетных», — заявил Ренат Гайнутдинов.

Отдельно на целевые программы модернизации коммунального хозяйства в республике запланировано выделить свыше 1 миллиарда рублей.

