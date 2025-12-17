Доходы бюджета Казани увеличены на 4,2 млрд рублей

На сессии Казанской городской Думы депутаты приняли изменения в главный финансовый документ столицы Татарстана на 2025 год. В результате доходная часть бюджета увеличена на 4,2 миллиарда рублей, а расходная — на 3,9 миллиарда.

Как сообщил начальник городского финансового управления Ирек Мухаметшин, общий объём доходов после корректировок составит 58,5 млрд рублей, а расходов — 67,2 млрд рублей. Плановый дефицит бюджета уменьшился на 260 миллионов рублей и теперь оценивается в 8,7 млрд рублей.

Источником для покрытия этого дефицита станут остатки бюджетных средств, сформированные на начало 2025 года. Изменения направлены на повышение финансовой устойчивости и выполнение всех социальных обязательств города.