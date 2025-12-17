Татарстан нарастил производство молока на 3,6% за 11 месяцев

17 декабря 2025  12:47

За январь–ноябрь 2025 года сельхозпроизводители Татарстана произвели свыше 2,1 миллиона тонн молока, что на 3,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные привёл заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов на заседании профильного комитета Госсовета республики.

По его словам, основной прирост обеспечили крупные сельхозорганизации, где объёмы выросли на 7,8%. При этом в сегменте личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в текущем году наблюдается спад.

Замминистра подчеркнул, что молочное скотоводство остаётся ключевым драйвером аграрного сектора. За последние пять лет производство молока в организованном секторе (сельхозорганизации и КФХ) увеличилось на 31%. В 2024 году Татарстан занял первое место в России по валовому надою, обеспечив 6,7% от общероссийского объёма.

«Около 65% денежной выручки в сельском хозяйстве республики даёт животноводство, и половина этой суммы формируется за счёт реализации молока», — отметил Гелюс Баязитов.

Он также сообщил, что регион не только полностью самообеспечен продукцией животноводства, но и производит молока на 61% больше, чем составляет внутренняя норма потребления.

