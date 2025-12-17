В Казани авария на контактной сети остановила движение трамваев и троллейбусов нескольких маршрутов

Из-за повреждения контактной сети в Казани временно прекращено движение нескольких маршрутов общественного транспорта. Инцидент произошёл на пересечении улиц Адоратского и Ямашева, что привело к остановке движения.

Как сообщило МУП «Метроэлектротранс», в результате аварии приостановлена работа трамвайных маршрутов № 5, 5а, 6 и 7. Также затруднено движение троллейбусных маршрутов № 1, 2 и 13.

На месте происшествия работают аварийные бригады предприятия, которые занимаются восстановлением электроснабжения. Пассажирам рекомендуется заранее планировать альтернативные пути передвижения.