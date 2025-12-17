В Казани пройдут городские юниорские соревнования по гонкам дронов

Соревнования по авиамодельному спорту среди молодёжи состоятся в Казани в ближайшую субботу, 20 декабря. Турнир пройдёт в культурно-спортивном комплексе «КАИ ОЛИМП» и будет проводиться на призы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет, являющиеся учащимися образовательных учреждений. Соревнования разделены на две возрастные группы: младшую (7–12 лет) и старшую (13–18 лет). Участники продемонстрируют навыки пилотирования в классах моделей F-1N и F-9U в соответствии с правилами Федерации авиамодельного спорта Республики Татарстан.

По информации пресс-службы администрации районов, обязательная регистрация для всех участников, тренеров, руководителей команд и зрителей открыта до 17 декабря включительно.

Стартует мероприятие в 8:30 по адресу: ул. Чистопольская, 65а.