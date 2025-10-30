Фарид Мухаметшин наградил мировых судей в честь 25-летия юстиции Татарстана

В Верховном суде Республики Татарстан состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию мировой юстиции в регионе и предстоящему Дню работника суда. Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в мероприятии и вручил государственные награды мировым судьям и работникам судебных аппаратов.

В своем обращении к судейскому сообществу Мухаметшин подчеркнул особую роль мировой юстиции в формировании доверия граждан к судебной системе. "Через взаимодействие с мировым судебным звеном граждане формируют образ правосудия, а шире – и образ власти в нашей стране", – отметил спикер парламента.

Глава Госсовета также акцентировал внимание на тесном взаимодействии законодательной и судебной властей в совершенствовании нормативной базы. В частности, он сообщил о работе над изменениями в республиканский закон, касающихся структуры аппаратов мировых судей.

Торжественное мероприятие завершилось церемонией вручения наград и удостоверений вновь избранным судьям.