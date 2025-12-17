«Ак Барс» объявил об уходе вратаря Михаила Бердина

17 декабря 2025  11:13
Эдгар Витковский

«Ак Барс» объявил об обмене с «Сибирью» – в новосибирский клуб перешёл голкипер Михаил Бердин, казанцы получили за игрока денежную компенсацию. «Барсы» подписали Бердина минувшим летом в статусе свободного агента. За сезон 2025/26 он отыграл 13 матчей, одержал семь побед при 89,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,56.

Фото: ak-bars.ru

Последний раз вратарь сыграл за «Ак Барс» месяц назад, пропустив три шайбы от минского «Динамо». За регулярный чемпионат голкипер четыре раза пропускал шайбы с первого броска в створ.

