В Казани утвердили сбалансированный трёхлетний бюджет с фокусом на социальную сферу

Казанская городская Дума приняла бюджет столицы Татарстана на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Главный финансовый документ, по оценке властей, носит социально ориентированный характер и является полностью сбалансированным.

Объём доходов и расходов на 2026 год запланирован на уровне 60,3 млрд рублей. На 2027 год показатель составит 62,7 млрд рублей, а на 2028 год — 67,0 млрд рублей. Значительную часть поступлений обеспечат межбюджетные трансферты из республиканской казны, которые в будущем году составят 21,5 млрд рублей.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, бюджет предусматривает финансирование всех значимых и приоритетных расходных направлений. В частности, на социальные обязательства заложено 455 млн рублей. Средства будут направлены, среди прочего, на поддержку электротранспорта, содержание ливневой канализации и программу капитального ремонта многоквартирных домов.

«Контрольно-счетная палата считает, что документ соответствует требованиям бюджетного законодательства», — заявил её председатель Ильнар Нургалиев. Предельный размер муниципального долга на 2026 год установлен на отметке 25 млрд рублей, а расходы на его обслуживание составят 393,6 млн рублей. Также сформирован резервный фонд исполкома в размере 112,5 млн рублей и дорожный фонд — 150,9 млн рублей.