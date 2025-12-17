В республике ликвидирована нарколаборатория под руководством иностранца

В Зеленодольском районе Республики Татарстан сотрудники наркоконтроля задержали 24-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии, подозреваемого в организации нелегального производства наркотиков. По версии следствия, мужчина въехал в Россию в мае 2025 года под предлогом частного визита, однако его реальной целью было создание подпольной лаборатории.

Злоумышленник арендовал частный дом, где наладил кустарное производство синтетического наркотика мефедрон. Как установили правоохранители, он выполнял роль «химика» для одного из интернет-наркомаркетов. Связь с организаторами преступной деятельности осуществлялась через мессенджеры, а прекурсоры и реактивы подозреваемый получал из тайников, оборудованных в лесном массиве недалеко от Зеленодольска.

В ходе обыска полицейские изъяли вещественные доказательства: 8 ёмкостей с более чем 6 килограммами готового мефедрона, 12 контейнеров с примерно 300 литрами веществ для изготовления новой партии, а также лабораторное оборудование, весы и материалы для фасовки.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. За совершённое преступление мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.