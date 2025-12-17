Ключевой участок дублёра Оренбургского тракта в Казани признан эффективным проектом

Участок нового дублёра Оренбургского тракта в Казани официально признан эффективным инвестиционным проектом Министерством экономического развития РФ. Речь идёт о сегменте протяжённостью 6,7 км от жилого района Лесная Поляна до автодороги Столбище – Атабаево, разработанном Институтом пространственного планирования Республики Татарстан.

Согласно документу ведомства, эффективность проекта обоснована высокой прогнозируемой загрузкой трассы — к 2040 году она составит 48,1 тыс. автомобилей в сутки, что более чем в два раза превышает средние показатели для сравнимых объектов. Также ожидается значительная экономия времени в пути — 2,6 минуты на километр.

Федеральный центр в лице Росавтодора готов выделить финансирование на строительство, которое может покрыть более половины его общей стоимости. Проект включён в мастер-план Казанской агломерации и схемы территориального планирования республики.

Ранее директор Института Олег Григорьев заявлял, что при условии стабильного финансирования весь дублёр Оренбургского тракта может быть реализован до конца 2028 года, отметив его как сложный, но критически важный для будущего развития транспортной системы города.