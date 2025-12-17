Портал бесплатной юридической помощи в РТ принял уже свыше 6 тысяч обращений

В Республике Татарстан продолжает активно работать единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи «ВПРАВЕ.РФ». С момента запуска на этой федеральной платформе, пилотным регионом для которой с 2021 года является Татарстан, было обработано уже более 6 тысяч обращений граждан.

Согласно данным Министерства юстиции РТ, с начала работы сервиса в республике зафиксировано 6 113 обращений. Интерес населения к проекту остаётся стабильно высоким: в 2024 году было рассмотрено 2 189 запросов, а за девять месяцев текущего 2025 года — 2 139. Важным шагом в развитии системы стал её официальный переход из тестового режима в штатную эксплуатацию по распоряжению Минюста России.

Портал предоставляет жителям возможность дистанционно получать квалифицированные правовые консультации, изучать актуальные законы и документы. «Например, можно узнать, как оформить пенсию, получить бесплатные лекарства или что делать при задержке зарплаты. Все действия описаны в пошаговой инструкции», — поясняет начальник отдела Минюста РТ Ярослав Швец. Через портал также можно записаться на очный приём в Государственное юридическое бюро республики.

Министерство юстиции Татарстана и Государственное юридическое бюро уже официально подключены к федеральной системе. Реализация проекта значительно повышает доступность правовой помощи для населения, обеспечивая прозрачность и удобство получения необходимых консультаций.