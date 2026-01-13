Фарид Мухаметшин поздравил журналистов с Днем российской печати

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин обратился с поздравлением к работникам и ветеранам средств массовой информации по случаю Дня российской печати. В своем обращении он напомнил, что история отечественной журналистики началась 13 января 1703 года с выхода первой газеты «Ведомости».

Фарид Мухаметшин подчеркнул особую роль СМИ в современном обществе, отметив, что печатное слово и сегодня остается значимой силой, сохраняющей историческую память, укрепляющей гражданское согласие и формирующей чувство патриотизма. По его словам, республиканские медиа вносят весомый вклад в развитие Татарстана, создавая объективную картину происходящего и обеспечивая открытый диалог между органами власти и жителями.

Отдельно спикер парламента отметил работу журналистов по освещению ключевых общественно-политических решений, социально-экономических процессов, а также рассказам о мужестве участников специальной военной операции и волонтеров. Важным направлением, по его словам, остается сохранение и популяризация культурного наследия и традиций межнационального согласия, что особенно актуально для многонационального Татарстана в Год единства народов России.

Говоря о вызовах цифровой эпохи, Фарид Мухаметшин подчеркнул необходимость сохранять высокие стандарты профессионализма, объективности и ответственности, противостоять распространению недостоверной информации и тем самым способствовать укреплению общественного доверия.

В завершение Председатель Государственного Совета РТ пожелал сотрудникам печатных и электронных СМИ, радио и телевидения крепкого здоровья, творческого вдохновения, профессиональных успехов и благодарной аудитории.