Федор Конюхов отправится к мусорному континенту на татарстанском плоту

Его новая экологическая миссия пройдет на парусном плоту, специально созданном одной из татарстанских компаний. В рамках подготовки экспедиции Федор Конюхов встретился с президентом Академии наук Республики Татарстан Рифкатом Миннихановым.

Старт одиночного путешествия от побережья Южной Америки до Австралии намечен на ноябрь 2026 года. Главная задача - исследовать Большое тихоокеанское мусорное пятно, которое еще называют Восточным мусорным континентом. Это самая большая стихийная свалка на Земле, состоящая в основном из пластика. По некоторым оценкам, пятно занимает площадь около 1,5 млн кв. км. Расположено оно в северной части Тихого океана. Система океанических течений здесь устроена так, что выброшенный в реки и океан мусор приносит к центру большого водоворота.

Разлагаясь, пластик превращается в микропластик, попадает в воду и организмы рыб, животных, нанося ущерб экосистеме и людям. Кроме того, нагреваясь от солнечных лучей, мусорный остров аккумулирует тепло, повышая температуру океана.

- Мы живем далеко от океана, и может показаться, что нас эта проблема не касается. Я еще много лет назад подходил к этому мусорному пятну. Тогда это был остров, а сейчас это уже настоящий мусорный континент в Тихом океане. Он находится в нейтральных водах, и ни одно государство не берет на себя ответственность за его ликвидацию. До этого пятна мы будем добираться месяц, 2 - 3 месяца понадобится, чтобы обойти мусорный остров, и еще месяц займет обратная дорога. Общий срок экспедиции составит порядка пяти месяцев, - рассказал Федор Конюхов на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Во время перехода исследователь обойдет на плоту мусорное пятно по периметру и соберет более сотни проб океанской воды, будет регистрировать температуру океанических слоев. Собранные материалы будут доступны компаниям биотехнологического кластера Республики Татарстан для разработки прикладных решений, направленных на очистку морей, рек и других водоемов.

- Проблема микропластика существует уже давно. Есть первичный микропластик - это то, что остается после нашей бытовой деятельности, вторичный микропластик - это результат разложения пластика. Наша республика богата водоемами, поэтому эта тема для нас актуальна. Татарстан богат и подходами для решения экологических проблем. Есть научные школы, которые в этом направлении работают, - подчеркнул президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. - В апреле этого года принята стратегия по биотехнологиям. Принята программа по развитию нефтехимической отрасли, и создана особая экономическая зона в Заинске по биотехнологии «Зеленая долина». В вузах есть научные наработки, которые мы сегодня активно используем. Идет поиск микроорганизмов, способных разлагать пластик. Это вопрос спорный. Да, мы разложим пластик. Но какие последствия могут быть? Может быть, мы этим только ухудшим экологическую ситуацию? Надо эту тему серьезно исследовать. Проект очень сложный. Пожелаем вам, чтобы все удалось!

- Федор Филиппович - это великий пассионарий. Каждый его проект двигает нас вперед, открывает новые горизонты. И если мне посчастливилось поддержать его новый экологический проект, я с радостью это делаю. Спуск на воду нашего плота намечен на март следующего года. Мы на нем доберемся до Чили, и на 75-летие Федора Филипповича отправим его в это путешествие, - рассказал генеральный директор ГК «Миррико» Игорь Малыхин.

К пресс-конференции по видеосвязи из Владивостока подключился заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН Константин Рогинский.

- Да, учеными разрабатываются какие-то меры противодействия, меры нейтрализации микропластика. Но надо начинать все-таки с себя. Микропластик просто так в океанах, морях, реках не образуется. Его выкидывают люди. То есть начинать надо с того, чтобы перестать его туда бросать, - отметил ученый. - Мы изучаем воздействие микропластика на экологическую ситуацию на Земле. А воздействие простое: он разлагается на мелкие гранулы, которые ест рыба, а мы едим эту рыбу. Как это в будущем отразится на здоровье человека - неизвестно. Поэтому я призываю всех перестать выбрасывать любой мусор в море, реки, озера. Вот это будет самый главный наш вклад в сохранение здоровья всего человечества.

Кстати

Федор Конюхов предложил развернуть штаб экспедиции в Казани, в Академии наук РТ. Также путешественник высказал идею о том, чтобы после возвращения из экспедиции привезти плот «Миррико» в Казань и сделать на плоту небольшой музей.