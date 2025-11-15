Фермеры Татарстана реализовали продукции на 800 млн рублей на сельхозярмарках

За два месяца работы осенне-зимнего сезона сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане достигнут значительный объем продаж. Согласно данным Министерства сельского хозяйства республики, общая выручка аграриев составила 792,5 млн рублей.

Наибольшей популярностью у покупателей пользовалась овощная продукция – реализовано 5,7 тыс. тонн, включая 3,5 тыс. тонн картофеля. Значительные объемы продаж пришлись на мясную продукцию (646,6 тонн) и сахар (577,8 тонн). Также жители республики активно приобретали разливное молоко (180,9 тонн) и куриные яйца (свыше 1,2 млн штук).

Первый заместитель министра сельского хозяйства Ленар Гарипов лично проинспектировал работу торговых площадок на проспекте Победы и улицах Фучика и Батыршина в Казани, оценив ассортимент и качество предлагаемых товаров. Ярмарки продолжат работу до 28 декабря, предлагая продукцию напрямую от производителей по социально ориентированным ценам.