Фермеры Татарстана реализовали продукции на 800 млн рублей на сельхозярмарках

news_top_970_100
Республика
15 ноября 2025  15:29

За два месяца работы осенне-зимнего сезона сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане достигнут значительный объем продаж. Согласно данным Министерства сельского хозяйства республики, общая выручка аграриев составила 792,5 млн рублей.

Наибольшей популярностью у покупателей пользовалась овощная продукция – реализовано 5,7 тыс. тонн, включая 3,5 тыс. тонн картофеля. Значительные объемы продаж пришлись на мясную продукцию (646,6 тонн) и сахар (577,8 тонн). Также жители республики активно приобретали разливное молоко (180,9 тонн) и куриные яйца (свыше 1,2 млн штук).

Первый заместитель министра сельского хозяйства Ленар Гарипов лично проинспектировал работу торговых площадок на проспекте Победы и улицах Фучика и Батыршина в Казани, оценив ассортимент и качество предлагаемых товаров. Ярмарки продолжат работу до 28 декабря, предлагая продукцию напрямую от производителей по социально ориентированным ценам.

news_right_column_240_400
Новости
Семьи новорожденных получают подарочные комплекты
Фермеры Татарстана реализовали продукции на 800 млн рублей на сельхозярмарках
По программе «Наш двор» в Татарстане завершается благоустройство дворов
О доплате родителям-пенсионерам, воспитывающим несовершеннолетних детей
В Татарстане усилен контроль за соблюдением норм на строительных объектах
В РТ отремонтировали более 200 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Почему не стоит переплачивать за телевизор
Почему не стоит переплачивать за телевизор
В Казани 14 ноября установлен новый температурный рекорд