Фестиваль самодеятельных исполнителей «Балкыш» начинает свой девятый творческий марафон

Во всех районах Татарстана началась подготовка к IX республиканскому фестивалю самодеятельных исполнителей среди ветеранов РТ «Балкыш» («Сияние»).

Фестиваль проводится по 11 номинациям. Участниками конкурсной программы станут хоровые, вокально-инструментальные, инструментальные коллективы, хореографические ансамбли, солисты различных жанров, мастера художественного слова…

Как рассказал председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан, заместитель председателя оргкомитета IX республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов РТ «Балкыш» («Сияние») Хабир Иштиряков, о востребованности фестиваля свидетельствует такой факт: если в первом фестивале приняли участие около 3,5 тысячи человек, то в восьмом - более 25 тысяч. Всего в восьми фестивалях приняли участие около 125 тысяч татарстанских пенсионеров.

В сельских поселениях и районах уже начались отборочные просмотры номеров на IX фестиваль «Балкыш» («Сияние»). Этот этап продлится еще два месяца. В марте состоится зональный отборочный этап. Центры проведения смотров зональных концертов определены: это Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Буинск, Алексеевское, Арск, Кукмор. В апреле в Казани пройдет заключительный этап конкурса, завершится он гала-концертом. В октябре и декабре 2026 года планируется провести еще два гала-концерта фестиваля «Балкыш» («Сияние»).

Лауреаты фестиваля становятся настоящими звездами, они принимают активное участие во многих культурных событиях в своих районах, гастролируют по республике, выступают на значимых событиях в Казани.

- Когда человек выходит на пенсию, у него появляется свободное время, и он может выразить себя в песне, танце, актерском мастерстве. Главное - желание. «Балкыш» - настоящая отдушина, где можно проявить свой творческий потенциал. Мы видим, как из года в год растет не только качество репертуара, но и уровень исполнительского мастерства участников фестиваля. И каждый раз выбирать лучшие номера становится все сложнее и сложнее, - отметила заместитель директора КЦ «Сайдаш», заслуженный деятель искусств РФ, народная артистка РТ, профессор, член республиканского жюри фестиваля Лима Кустабаева. - У фестиваля красивое поэтическое название - «Балкыш» («Сияние»). Такое замечательное емкое слово нашли в татарском языке, которое очень точно отражает смысл фестиваля. Это тот свет, который он несет людям.

Кстати

Самым возрастным участником и лауреатом VIII фестиваля «Балкыш» («Сияние») стал 98-летний Алексей Иванович Писарев из Тюлячинского района. Алексей Иванович - участник Великой Отечественной войны, на конкурсе он прочел свое стихотворение, которое написал в окопе в перерывах между боями.