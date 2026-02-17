Госдолг РТ за месяц снизился на 86 миллионов рублей

news_top_970_100
Республика
17 февраля 2026  13:23

По данным Министерства финансов республики, на начало февраля объём государственного долга региона составил 97,9 миллиарда рублей. Основная сумма — 90,1 миллиарда — приходится на федеральные бюджетные кредиты, ещё 7,8 миллиарда — обязательства по выданным госгарантиям.

Снижение долга продолжилось и в новом году: с января он сократился почти на 86,3 миллиона рублей. А если смотреть на более длительный период, за последние четыре месяца (с начала октября) задолженность уменьшилась более чем на 1,29 миллиарда рублей.

news_right_column_240_400
Новости
Казанцев приглашают на Масленницу 22 февраля на улице Баумана
В Альметьевске задержали водителя с переделанным пистолетом
Госдолг РТ за месяц снизился на 86 миллионов рублей
В Зеленодольске рабочий погиб при демонтаже вагона
КАМАЗ, «Алабуга» и не только: где будут работать студотряды в 2026 году
Февраль в Казани побил рекорды по снегу: выпало почти две месячные нормы
Аграриев призвали увеличивать производительность труда
«От Камчатки до Египта»: командир студотрядов Татарстана рассказала, как движение меняет жизнь