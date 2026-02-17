Госдолг РТ за месяц снизился на 86 миллионов рублей

По данным Министерства финансов республики, на начало февраля объём государственного долга региона составил 97,9 миллиарда рублей. Основная сумма — 90,1 миллиарда — приходится на федеральные бюджетные кредиты, ещё 7,8 миллиарда — обязательства по выданным госгарантиям.

Снижение долга продолжилось и в новом году: с января он сократился почти на 86,3 миллиона рублей. А если смотреть на более длительный период, за последние четыре месяца (с начала октября) задолженность уменьшилась более чем на 1,29 миллиарда рублей.