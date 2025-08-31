ФК «Нефтехимик» продлил серию без побед до трех игр

«Нефтехимик» в седьмом туре Первой лиги не сумел в своих стенах обыграть «Челябинск», игра завершилась со счётом 1:1. Гости вышли на 22-й минуте усилиями Хетага Кочиева, нижнекамцам удалось восстановить статус-кво на 70-й минуте – отличился Рашид Магомедов. Концовку встречи «Нефтехимик» доигрывал в меньшинстве после удаления Дмитрия Шадринцева. Защитник получил прямую красную карточку за опасный фол.

Серия без побед у нижнекамской команды растянулась на три матча. В турнирной таблице подопечные Кирилла Новикова опустились на 14-е место. От зоны прямого вылета «Нефтехимик» отделяют три очка.