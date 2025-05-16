Фонд содействия инновациям объявил шестую волну конкурса «Студенческий стартап»

Фонд содействия инновациям запустил шестую волну конкурса «Студенческий стартап», направленного на поддержку молодежных проектов в сфере науки и технологий. В этом году 2500 студентов и аспирантов из российских вузов смогут получить гранты по 1 миллиону рублей каждый. Заявки принимаются до 20 мая.

Один из победителей прошлого года, Камилла Ахмедова, поделилась впечатлениями от участия. Её проект AutoPlan – это цифровая платформа для автоматизированного составления программ развития детей с аутизмом. «Грант стал не просто финансовой поддержкой, а возможностью воплотить идею в жизнь», – отметила она в интервью.

С 2025 года к конкурсу допускаются также ординаторы и аспиранты научных учреждений. Ключевое требование – коммерческий потенциал проекта. Средства можно направить на развитие стартапа в течение года по одному из семи направлений, включая цифровые технологии, медицину, биотехнологии и креативные индустрии.

«Главное – не бояться пробовать. Иногда всё решает один смелый шаг», – добавила Ахмедова.

Участвовать могут студенты аккредитованных вузов, не имеющие текущих договоров с фондом. За три года в Татарстане 734 человека стали победителями при 4518 поданных заявках.

Заявки оформляются на сайте fasie.ru/studstartup до 20 мая 2025 года (до 23:30 по Москве). Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Технологии».