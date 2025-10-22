Фонд «Защитники Отечества» высоко оценил успехи участников программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Глава татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина провела встречу с ветеранами СВО — участниками проекта «Батырлар. Герои Татарстана», где были подведены промежуточные итоги программы.

На встрече ветераны поделились своими достижениями и опытом, полученным в рамках проекта. Гузель Удачина отметила высокую вовлеченность участников:

«Проект дает уникальную возможность ветеранам СВО получить ценный опыт и проявить себя в разных сферах. Мы видим, как ребята с полной отдачей выполняют задачи, активно участвуют в рабочих процессах и вносят вклад в общие цели».

Ранее сообщалось, что татарстанское отделение фонда «Защитники Отечества» уже рассмотрело более 63 тысяч обращений от участников спецоперации, из которых 97% были успешно решены. Проект «Батырлар» продолжает помогать ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и находить новые профессиональные возможности.