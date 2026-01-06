Футболист Умарали Рахмоналиев покидает казанский «Рубин»

6 января 2026  11:51

Полузащитник Умарали Рахмоналиев завершил выступления за казанский футбольный клуб «Рубин». Как сообщили в пресс-службе команды, стороны достигли договорённости о переходе игрока в азербайджанский «Сабах».

Рахмоналиев уже выступал за этот клуб ранее — в начале 2026 года он перешёл туда на правах аренды. Теперь стороны оформили полноценный трансфер. Сумма сделки не разглашается.

Умарали Рахмоналиев стал игроком «Рубина» в январе 2023 года, перейдя из узбекистанского «Бунедкора». За казанский клуб он провёл 27 матчей, отметившись двумя голевыми передачами. Его контракт с «Рубином» истекал летом 2026 года.

