Газетные киоски - доты информационной войны

В России отмечается критическое снижение количества газетных киосков по всей стране. По уровню обеспеченности торговыми площадями по продаже печатной продукции Татарстан оказался на 63-м месте из 85 по стране. В регионе насчитывается всего 188 киосков, павильонов и вендинговых аппаратов, в которых продается печатная продукция.

При этом распространители прессы постоянно сигнализируют о сложностях, с которыми приходится сталкиваться отрасли. На минувшей неделе к главному редактору «Казанских ведомостей», а по совместительству президенту Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции PT Венере Якуповой обратился за помощью индивидуальный предприниматель Марат Мельников.

Более доходный бизнес вытесняет прессу

Марат Григорьевич - владелец сети точек по продаже печатной продукции, включая газеты и журналы. Его киоски и павильоны располагаются в разных локациях Казани и Зеленодольска, многие точки находятся в аренде у торговых центров и крупных продуктовых сетей.

Недавно предприниматель получил письмо от руководства ТРЦ «Франт», где расположена одна из старейших точек распространения прессы в сети. В нем арендодатель уведомил о том, что договор аренды не будет продлен, поэтому торговому объекту придется покинуть насиженное место.

- За последние годы наша сеть уменьшилась с 96 точек до 40, - рассказал Марат Мельников. - Наш бизнес не слишком доходен, мы болезненно реагируем на любые увеличения издержек. Таким образом, более доходному бизнесу нетрудно нас выдавить с выгодных локаций. Продуктовые сети и вовсе расторгают с нами договоры без объяснения причин. В ТРЦ «Франт» мы присутствовали много лет, это единственная точка продажи прессы на всю округу. Жители района привыкли к нам. Руководство торгового центра предложило некоторые альтернативы, но они не подходят по размеру или стоимости аренды. Нет никакой уверенности, что проходимость на этих точках обеспечит окупаемость. Боюсь, что наша сеть не сможет осилить такое повышение издержек, точку придется закрыть.

Стоит отметить, что жители района незамедлительно среагировали на эту новость. Буквально за несколько дней они собрали более 700 подписей в поддержку сохранения привычной точки продажи газет и журналов. Поток продолжался бы и дальше, но сбор подписей завершили.

Корреспондент «КВ» обратился к руководству ТЦ «Франт», однако оно отказалось от комментариев. Наша редакция продолжает следить за ситуацией.

Важно напомнить, что этот случай не единичный в республике. За короткий срок в Набережных Челнах было ликвидировано более 20 киосков печати. Одна из местных предпринимательниц Юлия Фазлеева обращалась в Ассоциацию издателей и распространителей печатной продукции PT с той же проблемой, что и Марат Мельников. Президент ассоциации Венера Якупова направила письма с просьбой о содействии в администрацию Набережных Челнов, собственникам помещения и лично мэру автограда Наилю Магдееву. Но безуспешно - единственный киоск прессы в районе был ликвидирован, а новый так и не появился.

Сохранить и приумножить

Понятно, что бизнес существует по своим правилам, пока действует в рамках российского законодательства. Собственник помещения не обязан продлевать договор об аренде и вправе выбирать самого выгодного арендатора. Но такую уязвимую отрасль, как распространение печатной продукции, следует поддержать.

Даже в крупных российских городах многие россияне находятся за чертой цифровизации по разным причинам. Существует огромное количество людей, которые хотят читать любимые газеты и журналы на бумаге, однако их убеждают, что необходимо потреблять информацию в цифровом виде. Оформить подписку становится все дороже, доставить газету до получателя - все сложнее. Вряд ли хоть один город России может похвастаться шаговой доступностью киосков печати. В сложившихся обстоятельствах распространение печатной продукции для значительной части населения является определенной формой социальной защиты.

При этом предприниматели, занимающиеся этим непростым бизнесом, не стоят с протянутой рукой, они сами справляются с вызовами времени и колебаниями рынка. Для того чтобы они могли продолжать свое дело, нужно хотя бы не мешать этим людям. В противном случае нас ждет эффект домино, а сети киосков печати исчезнут в Татарстане всего за пару лет.

А ведь все это происходят на фоне сложнейших событий, которые переживает наша страна. Россия находится в состоянии информационной войны, когда нужен доступ к объективной и актуальной информации. Причем запрос на нее существует и у людей, привыкших к бумаге и не пользующихся интернетом. Благодаря телевидению они получают новости, но за аналитикой обращаются к газетам.

Вряд ли целесообразно в условиях информационной войны уничтожать такой важный канал коммуникации, как печатная пресса. Каждый человек вправе сохранить за собой возможность потреблять информацию в удобном и привычном виде. Неспешное и вдумчивое чтение на бумаге остается актуальным и востребованным. Но агрессивная цифровизация вкупе с невозможностью приобрести любимую газету в розницу выдавливает на обочину информационного поля большое количество людей.

Комментарий президента Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ,

главного редактора газеты «Казанские ведомости» Венеры Якуповой:

- На прошедшем в Москве 10 апреля сего года XV Всероссийском форуме деловых СМИ в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» мной был поднят вопрос о тяжелейшей ситуации на рынке печатных СМИ, связанной с сокращением количества уличных киосков по продаже прессы и точек прессы в сетях супермаркетов.

В ответ на мое обращение к организаторам форума председатель Союза журналистов Российской Федерации Владимир Соловьев заверил, что данный вопрос уже на контроле российского руководства. И пояснил, в начале этого года он и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев направили письмо Президенту РФ Владимиру Путину, в котором обратили внимание на то, что в период СВО на рынке СМИ газеты и журналы информационно-политической тематики вышли на первое место по востребованности у покупателей. В существующих каналах доставки печатных СМИ до читателя - и в уличных киосках, и в супермаркетах - отмечается рост продаж газетно-журнальной продукции. Именно читатели печатных СМИ являются наиболее активными избирателями на всех выборах в нашей стране.

Однако за последние 10 лет количество киосков прессы сократилось более чем в 2,5 раза. Продажа на аукционах и конкурсах мест под размещение киосков привела к резкому сокращению количества объектов уличной торговли. Количество работающих на улице объектов неуклонно сокращается также из-за ограниченного ассортимента в киосках, который определяется и утверждается муниципальными и городскими властями. В итоге все местные органы управления не обеспечивают население необходимым по нормативу минимальным количеством нестационарных торговых объектов (НТО) по продаже печатной продукции в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сокращение количества уличных объектов серьезно отразилось на тиражах газет, которые являются основным реализуемым товаром в данном канале сбыта. Если не будут приняты меры государственной поддержки по арендным платежам, взимаемым за предоставляемые в аренду государственными органами киоски, в ближайшие три-четыре года многие печатные издания окончательно пропадут с городских улиц. Необходимо принять срочные меры по сохранению уличных объектов продаж прессы.

Ситуация с продажами прессы в сетях супермаркетов всегда была сложной из-за особенностей договорных отношений, больших сроков согласования условий поставки, отсрочек платежа и т. д. Это вынуждает поднять вопрос о присутствии прессы в матрицах сетей, которые без поддержки государства назревшие проблемы не решат.

Канал продажи прессы через FMCG (супермаркеты) по количеству торговых точек в десятки раз превышает по численности киоски уличной торговли. Все работающие в России торговые сети, среди которых 50% принадлежат иностранным компаниям, самостоятельно формируют ассортиментные матрицы и вправе вывести/ввести любые категории товара по своему решению, не учитывая мнения читателей, издателей, дистрибьюторов.

На данный момент ряду торговых сетей стал не интересен ассортимент прессы в виде информационно-политического блока якобы по экономическим критериям. Экономические причины являются формальным поводом выдавливания прессы из ассортимента, так как оборудование для прессы, доставку товара, вывоз нереализованного товара, работу по выкладке и приему товара за свой счет осуществляет сам дистрибьютор. Торговые сети лишь фиксируют доходы в виде маржи и бонусов от продаж. Удивительно слышать, что особенно в период СВО торговым сетям вдруг стало экономически не интересно участвовать в политической жизни страны, продавая прессу, которая как раз объективно информирует покупателей, в том числе и супермаркетов, о том, что происходит в России и на ее новых территориях, о ведущихся военных действиях в рамках СВО, позиции руководства страны и Вооруженных сил РФ по основным моментам жизни России.

По словам Владимира Соловьева, обращение двух Союзов журналистов сработало. Было проведено несколько совещаний с представителями торговых сетей, где пришли к выводу, что печатную продукцию ни в коем случае нельзя убирать с полок супермаркетов. В связи с поднятыми вопросами Министерство промышленности и торговли РФ 19.01.2024 подготовило проект постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2023 года №704». Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта - 1 июня 2024 года.