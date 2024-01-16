Герой России выступает за возвращение НВП в школу

На пленарной сессии автобусного марафона «Татарстан — республика достижений» среди прочих обсуждался и вопрос воспитания подрастающего поколения. В рамках этой дискуссии высказался Герой России Расим Баксиков: «Мне не очень понравилось решение убрать из школьной программы начальную военную подготовку. Надеюсь, ее вернут, в свете последних событий. Детей нужно воспитывать так, чтобы они ответственно относились к нашему государству».

По мнению спикера, патриотизм — это инстинкт самосохранения, только растянутый не на одного человека, а на всю страну. Молодежь должна уметь защитить себя.

Для развития патриотического воспитания в стране, считает военнослужащий, необходимо оказывать поддержку юнармейцам и схожим клубам. Такие организации, как правило, основаны преподавателями-энтузиастами с целью привить патриотические чувства детям.

Отдельное внимание Баксиков уделил изучению истории. «Любой ребенок должен знать историю, причем настоящую историю, а не ту дичь, которую преподают на Украине. Они должны знать, откуда появились народы России», — уверен Герой России.