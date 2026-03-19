«Ак Барс» узнал соперника по первому раунду Кубка Гагарина



Стала известна сетка плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции. Казанский «Ак Барс» в стартовом раунде розыгрыша Кубка Гагарина встретится с челябинским «Трактором».

Подопечные Анвара Гатиятулина завершили регулярный чемпионат на третьей строчке турнирной таблицы «Востока», благодаря чему получили преимущество своей площадки в противостоянии с шестой командой конференции. Первые два матча серии состоятся в Казани 23 и 25 марта. Затем хоккеисты переедут в Челябинск. Серия продлится до четырех побед.

Полностью сетка первого раунда на Востоке выглядит следующим образом: магнитогорский «Металлург» (1) сыграет с новосибирской «Сибирью» (8), омский «Авангард» (2) встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» (7), «Ак Барс» (3) сразится с «Трактором» (6), а екатеринбургский «Автомобилист» (4) померится силами с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5).

Стартовые матчи плей-офф Кубка Гагарина во всех парах пройдут 23 марта. Напомним, в прошлом сезоне казанцы дошли до второго раунда, где уступили московскому «Динамо».