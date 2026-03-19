В Тюлячинском районе РТ отремонтируют шесть километров трассы за 614 млн рублей

В Татарстане объявлен тендер на капитальный ремонт участка региональной дороги, ведущей к федеральной трассе М-7 «Волга». Информация о проведении конкурса размещена «Главтатдортрансом» на официальном портале госзакупок.

Речь идет об отрезке автомобильной дороги «М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши» в Тюлячинском районе. Подрядчику предстоит привести в порядок участок протяженностью шесть километров — с 12-го по 18-й километр трассы. Согласно условиям контракта, все работы необходимо завершить до середины октября 2028 года.

Победитель торгов получит контракт на сумму свыше 614 млн рублей. Источниками финансирования выступят средства республиканского и федерального бюджетов. На обновленный участок устанавливаются гарантийные обязательства: шесть лет на земляное полотно и основание дорожной одежды, пять лет — на нижний слой асфальтобетона и восемь лет — на верхний слой покрытия.