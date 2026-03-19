В Тюлячинском районе РТ отремонтируют шесть километров трассы за 614 млн рублей

19 марта 2026  06:56

В Татарстане объявлен тендер на капитальный ремонт участка региональной дороги, ведущей к федеральной трассе М-7 «Волга». Информация о проведении конкурса размещена «Главтатдортрансом» на официальном портале госзакупок.

Речь идет об отрезке автомобильной дороги «М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши» в Тюлячинском районе. Подрядчику предстоит привести в порядок участок протяженностью шесть километров — с 12-го по 18-й километр трассы. Согласно условиям контракта, все работы необходимо завершить до середины октября 2028 года.

Победитель торгов получит контракт на сумму свыше 614 млн рублей. Источниками финансирования выступят средства республиканского и федерального бюджетов. На обновленный участок устанавливаются гарантийные обязательства: шесть лет на земляное полотно и основание дорожной одежды, пять лет — на нижний слой асфальтобетона и восемь лет — на верхний слой покрытия.

В Казани по нацпроекту приведут в порядок 14 объектов улично-дорожной сети
В Татарстане повторно объявили режим опасности БПЛА
В Тюлячинском районе РТ отремонтируют шесть километров трассы за 614 млн рублей
В Казани в здании Александровского пассажа стартовали противоаварийные работы
«Ак Барс» узнал соперника по первому раунду Кубка Гагарина
«Ак Барс» на выезде одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2
В Казани сегодня написали диктант из цитат Путина в честь воссоединения Крыма с Россией
Как защитить себя от мошенников: советы Минцифры Татарстана