«Ак Барс» на выезде одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2

18 марта 2026  23:59

Казанский «Ак Барс» добыл уверенную победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, переиграв ХК «Сочи» со счетом 4:2. Встреча прошла на ледовой арене «Большой».

Тренерский штаб казанцев во главе с Анваром Гатиятулиным решил дать передышку ряду ключевых игроков, выпустив на лед экспериментальный состав. Однако это не помешало гостям показать результативную игру. Ворота команды на протяжении всего матча защищал Тимур Билялов.

В составе победителей шайбы забросили Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Илья Карпухин и Кирилл Семенов. У хозяев площадки отличились Сергей Волков и Матвей Гуськов.

Для южан это поражение стало шестым подряд. «Ак Барс» же, набрав 92 очка, закрепился на третьей строчке Восточной конференции.

До финиша регулярного чемпионата казанцам осталось провести всего один матч. Он состоится 20 марта в Москве, где соперником «Ак Барса» будет столичное «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

В Казани в здании Александровского пассажа стартовали противоаварийные работы
«Ак Барс» узнал соперника по первому раунду Кубка Гагарина
В Казани сегодня написали диктант из цитат Путина в честь воссоединения Крыма с Россией
Как защитить себя от мошенников: советы Минцифры Татарстана
На подготовку к паводку в Татарстане направили полмиллиарда рублей
В Татарстане льготы в музеях и театрах теперь можно подтверждать через MAX
Почти 700 тыс. татарстанцев установили самозапрет на кредиты