«Ак Барс» на выезде одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2

Казанский «Ак Барс» добыл уверенную победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, переиграв ХК «Сочи» со счетом 4:2. Встреча прошла на ледовой арене «Большой».

Тренерский штаб казанцев во главе с Анваром Гатиятулиным решил дать передышку ряду ключевых игроков, выпустив на лед экспериментальный состав. Однако это не помешало гостям показать результативную игру. Ворота команды на протяжении всего матча защищал Тимур Билялов.

В составе победителей шайбы забросили Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Илья Карпухин и Кирилл Семенов. У хозяев площадки отличились Сергей Волков и Матвей Гуськов.

Для южан это поражение стало шестым подряд. «Ак Барс» же, набрав 92 очка, закрепился на третьей строчке Восточной конференции.

До финиша регулярного чемпионата казанцам осталось провести всего один матч. Он состоится 20 марта в Москве, где соперником «Ак Барса» будет столичное «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.