Глава Комитета РТ по охране ОКН поделится опытом с участниками программы «Кадровый резерв»

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Республика
24 июня 2026  17:05

В Казань прибыла делегация слушателей федеральной образовательной программы развития кадрового резерва. В ее составе — замруководителя ФНС Виталий Колесников, председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, заместители губернаторов Владимирской и Вологодской областей, а также ряд региональных министров.

В течение четырех дней они будут изучать опыт Татарстана в сфере охраны объектов культурного наследия и управления муниципальным имуществом. Ключевым спикером выступит председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин. Участники посетят отреставрированные здания Казани, храм-памятник воинам и Казанский собор.

В программе стажировки также запланированы экспертные сессии и круглые столы, посвященные совершенствованию законодательства в области охраны памятников и повышению их инвестиционной привлекательности.

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Новости
Глава Комитета РТ по охране ОКН поделится опытом с участниками программы «Кадровый резерв»
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