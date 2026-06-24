Глава Комитета РТ по охране ОКН поделится опытом с участниками программы «Кадровый резерв»

В Казань прибыла делегация слушателей федеральной образовательной программы развития кадрового резерва. В ее составе — замруководителя ФНС Виталий Колесников, председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, заместители губернаторов Владимирской и Вологодской областей, а также ряд региональных министров.

В течение четырех дней они будут изучать опыт Татарстана в сфере охраны объектов культурного наследия и управления муниципальным имуществом. Ключевым спикером выступит председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин. Участники посетят отреставрированные здания Казани, храм-памятник воинам и Казанский собор.

В программе стажировки также запланированы экспертные сессии и круглые столы, посвященные совершенствованию законодательства в области охраны памятников и повышению их инвестиционной привлекательности.