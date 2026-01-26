Глава СК России потребовал возбудить уголовное дело об избиении подростка в Казани

26 января 2026  17:16

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела по факту нападения на 15-летнего подростка в Казани. С соответствующим обращением к главе ведомства через информационный центр вышла мать пострадавшего мальчика.

По словам женщины, в октябре 2025 года ее сыну начали поступать угрозы и оскорбления от неизвестных лиц, а вскоре возле одного из заведений общественного питания он был избит группой лиц. Подростку потребовалась медицинская помощь, однако, несмотря на это, к ответственности никто не привлечён.

Региональное управление СК по Татарстану дважды возбуждало уголовное дело, однако оба постановления были отменены прокуратурой района. Обжалование первого решения не принесло результата, а второе постановление сейчас обжалуется в прокуратуре республики.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по РТ Валерию Липскому вновь возбудить уголовное дело и передать материалы для расследования в Главное следственное управление центрального аппарата СК России. Исполнение поручения взято на особый контроль.

