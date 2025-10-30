Глава СКР поручил снова возбудить дело о плохой дороге в Альметьевском районе РТ

30 октября 2025  16:07

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возобновить уголовное дело по факту непригодного состояния дорожного покрытия на улице Полевой в микрорайоне Урсала Альметьевского района. Несмотря на неоднократные попытки возбуждения производства, предыдущие постановления отменялись прокуратурой разных уровней, вплоть до республиканской.

Проблема, о которой жители сообщают уже продолжительное время, касается полного отсутствия асфальтового покрытия на улице Полевой. В дождливую погоду грунтовая дорога превращается в непроходимую трассу с многочисленными ямами и размывами, что создает непреодолимые препятствия не только для личного транспорта местных жителей, но и для автомобилей экстренных служб и такси.

Как отмечается в обращении, направленном в центральный аппарат СК России, многочисленные жалобы граждан в различные инстанции не привели к улучшению ситуации. Ранее данный случай уже привлекал внимание федеральных СМИ и находился на личном контроле Бастрыкина.

Руководителю следственного управления СКР по Татарстану Валерию Липскому поручено повторно возбудить уголовное дело и представить детальный отчет о результатах расследования.

