Глава СКР взял на контроль дело о доведении до самоубийства в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому лично доложить о ходе расследования резонансного уголовного дела. Речь идет о случае доведения до самоубийства, возбужденном после гибели мужчины в республике.

Поводом для особого внимания к делу стали материалы федерального телеканала. В эфире сообщалось, что трагедия произошла на почве конфликтных отношений с сожительницей.

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Расследование уголовного дела по статье 110 УК РФ продолжается.