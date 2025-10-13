Глава СКР взял на контроль дело о доведении до самоубийства в Татарстане

news_top_970_100
Республика
13 октября 2025  21:21

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому лично доложить о ходе расследования резонансного уголовного дела. Речь идет о случае доведения до самоубийства, возбужденном после гибели мужчины в республике.

Поводом для особого внимания к делу стали материалы федерального телеканала. В эфире сообщалось, что трагедия произошла на почве конфликтных отношений с сожительницей.

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Расследование уголовного дела по статье 110 УК РФ продолжается.

news_right_column_240_400
Новости
Глава СКР взял на контроль дело о доведении до самоубийства в Татарстане
В Татарстане отремонтируют 14 детских оздоровительных лагерей
Заполняемость промпарков Татарстана достигла 82%
Инвестиции в основной капитал РТ превысят 1,6 трлн рублей
Восемь простых историй о сложных чувствах
Депутаты скорректировали бюджет Казани на 2025 год
В Казани задержан водитель каршеринга за езду в состоянии алкогольного опьянения
В Татарстане учредят гранты для сохранения языков народов республики