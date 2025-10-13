В Татарстане отремонтируют 14 детских оздоровительных лагерей

Правительство Татарстана представило планы финансирования социальной сферы на 2026-2028 годы. В соответствии с проектом бюджета, в следующем году будет капитально отремонтировано 14 детских оздоровительных лагерей на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Как сообщил министр по делам молодежи республики Азат Кадыров, эти работы являются частью комплексной программы развития детского отдыха. Дополнительно на оздоровление 7,7 тысяч детей в санаториях планируется направить 342 млн рублей.

Бюджетные ассигнования на здравоохранение составят 53,8 млрд рублей в 2026 году, из которых 2 млрд рублей предназначены для модернизации медицинского оборудования. К 2028 году финансирование этой отрасли возрастет до 57,7 млрд рублей.

Социальная политика остается ключевым направлением расходов - на нее заложено 73,4 млрд рублей в 2026 году с последующим увеличением до 84 млрд рублей к 2028 году. Средства будут направлены на пенсионное обеспечение, поддержку семей и социальное обслуживание населения.

Значительные ресурсы предусмотрены для развития физической культуры и спорта (7,3-8,2 млрд рублей) и реализации молодежной политики (4,9-5,3 млрд рублей) в течение трехлетнего периода.