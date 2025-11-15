Глава СКР взял на контроль дело о химических ожогах от стиральных капсул в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента с жителями Казани, получившими химические ожоги от импортных стиральных капсул. Пострадавшими оказались мужчина и его полуторагодовалый сын.

Следственное управление СКР по Татарстану уже начало процессуальную проверку по факту произошедшего по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Руководитель ведомства по республике Валерий Липский представит доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Согласно информации Республиканской клинической больницы, мужчина был госпитализирован с серьезными химическими ожогами после использования постельного белья, постиранного с применением капсул азиатского производства. Медики зафиксировали, что спина пострадавшего приобрела бордовый оттенок и покрылась волдырями. Позже выяснилось, что аналогичные повреждения получил и его малолетний сын.