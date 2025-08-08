Главные причины ДТП - выезд на встречную полосу и пьяные за рулем

Эти цифры озвучил на пресс-конференции начальник отдела ГАИ УМВД России по Казани Михаил Савин. Особую тревогу вызывают аварии, связанные с выездом на встречную полосу. С начала года таких случаев зафиксировано 21, при этом один человек погиб, 40 пострадали.

Один из самых резонансных случаев произошел 9 июля в Тукаевском районе. Молодой водитель «Лады», нарушив запрет на обгон, выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen. В результате погибли четверо: сам водитель, его жена, двухлетний ребенок и пассажир встречной машины. Еще трое, включая ребенка, были госпитализированы.

Не менее страшная авария случилась 26 июля в Алексеевском районе. Водитель «Москвича» выехал на встречную полосу, спровоцировал цепную аварию с участием грузовика. Двое взрослых погибли на месте, оставив сиротами двух детей 5 и 10 лет.

С начала года в Казани зарегистрировано 18 ДТП с участием пьяных водителей. Погибших, к счастью, нет, но 38 человек получили ранения.

- Как мы видим из статистики, в каждом из таких ДТП пострадало больше одного человека, то есть в машине находились пассажиры, - подчеркнул Михаил Савин. - Почему мы, пассажиры, молчим и соглашаемся ехать с пьяным водителем? Почему не говорим: «Остановись, вызовем такси»?

Яркий пример - ДТП 1 июля в поселке Салмачи. Ночью водитель Volvo врезался в дорожный каток. Оказалось, что оба - и водитель иномарки, и оператор спецтехники - были пьяны. В результате мужчина за рулем Volvo получил множественные переломы и черепно-мозговую травму.

Особую боль вызывают ДТП с участием детей. С 14 по 24 июля в Татарстане проводилась акция «Ребенок - главный пассажир». За 11 дней в Казани оштрафовали 147 водителей за перевозку детей без автокресел.

- Каждый день 12 - 15 родителей сознательно рискуют жизнями своих детей, - отметил Михаил Савин.

19 июля в Казани 12-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса Hyundai. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. А 25 июля 16-летний подросток на питбайке сбил пешехода на зебре - пострадавший с ушибом мозга попал в больницу.

ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим, не выезжать на встречную полосу и отказаться от алкоголя за рулем.

Родителям и педагогам важно объяснять детям правила дорожной безопасности. С 1 по 10 августа в Татарстане проходит акция «Дети на дорогах». Но одних рейдов недостаточно. Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас.