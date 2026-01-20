Городскую поликлинику № 20 Казани возглавил Сергей Савинов

news_top_970_100
Город
20 января 2026  09:32

Новым главным врачом городской поликлиники № 20 назначен Сергей Савинов. Соответствующее решение оформлено приказом министра здравоохранения Республики Татарстан, информация о назначении также опубликована в официальных источниках медучреждения.

Фото: t.me/Poliklinika20

Новый руководитель имеет многолетний опыт работы в медицинской сфере. Высшее образование он получил в Казанском государственном медицинском университете, который окончил в 2003 году по направлению «Лечебное дело». Спустя год Савинов завершил клиническую интернатуру на кафедре хирургических болезней № 2 КГМУ, получив квалификацию врача-хирурга.

Карьеру в практическом здравоохранении он начал в городской больнице скорой медицинской помощи № 2, где занимался оказанием экстренной хирургической помощи. В дальнейшем Сергей Савинов перешёл на управленческую работу, заняв пост заместителя главного врача по медицинской части сначала в городской клинической больнице № 5, а затем в городской больнице № 16.

Руководящий опыт на уровне поликлинического звена он получил в 2014 году, когда был назначен главным врачом городской поликлиники № 10. Назначение в поликлинику № 20 стало новым этапом его профессиональной деятельности.

news_right_column_240_400
Новости
Городскую поликлинику № 20 Казани возглавил Сергей Савинов
Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с 89-летием
В строящемся корпусе казанской больницы №18 произошло возгорание
В Казани построят новый реабилитационный центр для детей с ОВЗ за 20 млн рублей
В 2025 году в Татарстане лесовосстановление охватило более 5 тыс. гектаров
Скончался модельер Валентино Гаравани - основатель дома моды Valentino
В Татарстане стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие»
В Татарстане ожидаются арктические морозы до -35 градусов