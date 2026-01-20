Городскую поликлинику № 20 Казани возглавил Сергей Савинов

Новым главным врачом городской поликлиники № 20 назначен Сергей Савинов. Соответствующее решение оформлено приказом министра здравоохранения Республики Татарстан, информация о назначении также опубликована в официальных источниках медучреждения.

Фото: t.me/Poliklinika20

Новый руководитель имеет многолетний опыт работы в медицинской сфере. Высшее образование он получил в Казанском государственном медицинском университете, который окончил в 2003 году по направлению «Лечебное дело». Спустя год Савинов завершил клиническую интернатуру на кафедре хирургических болезней № 2 КГМУ, получив квалификацию врача-хирурга.

Карьеру в практическом здравоохранении он начал в городской больнице скорой медицинской помощи № 2, где занимался оказанием экстренной хирургической помощи. В дальнейшем Сергей Савинов перешёл на управленческую работу, заняв пост заместителя главного врача по медицинской части сначала в городской клинической больнице № 5, а затем в городской больнице № 16.

Руководящий опыт на уровне поликлинического звена он получил в 2014 году, когда был назначен главным врачом городской поликлиники № 10. Назначение в поликлинику № 20 стало новым этапом его профессиональной деятельности.