Госавтоинспекция РТ предупредила водителей о сложной обстановке на дорогах 7 января

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан распространила предупреждение для участников дорожного движения в связи с резким ухудшением погодных условий, ожидаемым 7 января.

По данным ведомства, в течение дня прогнозируются интенсивные снегопады и метель с порывами ветра до 14 м/с. На проезжей части возможны гололедица и снежные переметы, что может существенно осложнить движение и снизить видимость.

В связи с неблагоприятным прогнозом не исключено введение временных ограничений, а также закрытие отдельных участков автомобильных дорог. Для обеспечения безопасности на потенциально опасных направлениях планируется усиление контроля — будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.

В Госавтоинспекции рекомендуют по возможности отказаться от поездок за пределы населённых пунктов и не выезжать на дороги в период с 12:00 до 22:00. Водителей просят учитывать риск внезапного ухудшения дорожной обстановки и принимать решения с учётом погодных условий.

Автоинспекторы напоминают, что в сложной метеорологической ситуации безопасность должна оставаться приоритетом, а от необязательных поездок лучше воздержаться.