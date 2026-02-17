В Альметьевске задержали водителя с переделанным пистолетом

26-летнего жителя Альметьевска задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, сообщает МВД по РТ. Оперативники получили информацию, что у молодого человека может быть незаконное оружие, и она подтвердилась.

В салоне его автомобиля нашли самодельное устройство, похожее на пистолет. Экспертиза показала: это переделанный светозвуковой (шумовой) пистолет. Кто-то удалил перегородку в стволе, и теперь оружие стало пригодно для стрельбы боевыми патронами.

Сам задержанный объяснил, что хранил пистолет для личной безопасности и просто возил с собой. Ни лицензии на приобретение, ни разрешения на хранение у него не было.

На парня завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет колонии. Пока с него взяли подписку о невыезде.