Госдума усилит защиту от мошенников в сфере благотворительности

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Россия/Мир
7 апреля 2025  10:08

На этой неделе Госдума начнет рассмотрение законопроекта, направленного на борьбу с мошенничеством в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Проблема фейковой благотворительности

По словам Володина, многие граждане сталкиваются в соцсетях с объявлениями от имени благотворительных фондов, собирающих деньги на помощь нуждающимся. Однако проверить достоверность таких призывов сложно — мошенники создают фейковые страницы, копируют аккаунты реальных организаций и рассылают сообщения с просьбами о пожертвованиях.

«95% участников опроса поддержали необходимость законодательного решения этой проблемы», — отметил спикер Госдумы.

Предлагаемые меры

Законопроект предусматривает:

  • Верификацию страниц НКО через «Госуслуги» — для подтверждения подлинности организаций.

  • Установление единых требований к проверке аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

  • Защиту граждан от недобросовестных сборов, чтобы деньги шли на реальную помощь, а не в карманы мошенников.

Зачем это нужно?

Сейчас некоторые платформы предлагают верификацию страниц, но единых стандартов нет, что позволяет злоумышленникам обходить проверки. Новые меры помогут:

  •  Обеспечить прозрачность благотворительных сборов.
  •  Снизить число мошеннических схем в интернете.
  •  Дать гражданам уверенность в том, что их помощь дойдет до адресатов.
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