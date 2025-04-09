Госдума ужесточила требования к педагогам с частными дипломами

Госдума приняла закон, запрещающий с 1 сентября 2026 года допуск к преподаванию педагогов с дипломами о дополнительном образовании, полученными в частных организациях.

Ключевые положения:

Государственный контроль : Образование остается под строгим госнадзором как стратегическая отрасль

Требования к частным вузам :

Медицинские факультеты должны иметь клиническую базу

• Юридические – судебные практикумы и лаборатории

Цель реформы: Повышение качества образования для развития технологий и экономики

Позиция Володина:

«Образование – базовый вопрос национального развития. Нельзя допускать «проходимцев», которые продают дипломы без обеспечения качества подготовки», – подчеркнул спикер Госдумы.

Закон направлен на устранение недобросовестных образовательных практик при сохранении возможностей для ответственного частного сектора, пишет РИА Новости.