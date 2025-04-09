Госдума ужесточила требования к педагогам с частными дипломами

Госдума приняла закон, запрещающий с 1 сентября 2026 года допуск к преподаванию педагогов с дипломами о дополнительном образовании, полученными в частных организациях.
Ключевые положения:
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Государственный контроль: Образование остается под строгим госнадзором как стратегическая отрасль
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- Требования к частным вузам:
Медицинские факультеты должны иметь клиническую базу
• Юридические – судебные практикумы и лаборатории
- Требования к частным вузам:
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Цель реформы: Повышение качества образования для развития технологий и экономики
Позиция Володина:
«Образование – базовый вопрос национального развития. Нельзя допускать «проходимцев», которые продают дипломы без обеспечения качества подготовки», – подчеркнул спикер Госдумы.
Закон направлен на устранение недобросовестных образовательных практик при сохранении возможностей для ответственного частного сектора, пишет РИА Новости.