Госдума ужесточила требования к педагогам с частными дипломами

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Россия/Мир
9 апреля 2025  18:12

Госдума приняла закон, запрещающий с 1 сентября 2026 года допуск к преподаванию педагогов с дипломами о дополнительном образовании, полученными в частных организациях.

Ключевые положения:

  • Государственный контроль: Образование остается под строгим госнадзором как стратегическая отрасль

    • Требования к частным вузам:
      Медицинские факультеты должны иметь клиническую базу
      • Юридические – судебные практикумы и лаборатории

  • Цель реформы: Повышение качества образования для развития технологий и экономики

Позиция Володина:
«Образование – базовый вопрос национального развития. Нельзя допускать «проходимцев», которые продают дипломы без обеспечения качества подготовки», – подчеркнул спикер Госдумы.

Закон направлен на устранение недобросовестных образовательных практик при сохранении возможностей для ответственного частного сектора, пишет РИА Новости.

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