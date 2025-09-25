Госсовет РТ принял законы по налогам, семьям и связи

На 13-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва в повестку дня изначально было включено 19 вопросов, но потом, как водится, добавились и дополнительные. Депутаты успели рассмотреть 15 республиканских и один федеральный законопроект.

Вначале депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий двух своих коллег. Но не потому что те проштрафились. А даже наоборот: за проявленные качества их взяли в исполнительные органы власти. Светлана Захарова, которая четырежды избиралась в татарстанский парламент, а в последнее время возглавляла Комитет по социальной политике, практически единогласно утверждена на должность Уполномоченного по правам ребенка в РТ. На посту главы комитета ее сменил ректор Казанского государственного медицинского университета, депутат Госсовета РТ Алексей Созинов.

А Герой России Расим Баксиков, сложив депутатские полномочия, тоже перешел на госслужбу - назначен заместителем министра труда, занятости и социальной защиты РТ.

Дальше депутаты приступили к основной своей деятельности - рассмотрению и принятию законов. Вначале депутаты поддержали инновационные компании. В первом чтении и в целом на заседании внесли изменения в республиканский закон о налоге на имущество, в котором продлевается срок действия федеральной льготы по налогу на имущество организаций, а также распространяется ее действие на управляющие компании технико-внедренческих особых экономических зон. Как отметил представлявший законопроект министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, льготный режим налогообложения предусматривает уплату налога в размере 4,55% от исчисленной суммы налога в период с 2025 по 2028 год, а также уплату налога в размере 50% от исчисленной суммы налога в период с 2029 по 2031 год.

Затем недавно назначенный министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин предложил семьям, имеющим трех и более детей, давать земельный участок или денежную компенсацию на выбор. «В настоящее время в отдельных муниципалитетах существует проблема, связанная с нехваткой земельных участков для предоставления многодетным семьям. На учете в органах местного самоуправления 27580 многодетных семей, не обеспеченных земельными участками, - отметил министр. - Наиболее сложная ситуация в Казани и Набережных Челнах. В указанных городских округах наибольшее количество многодетных семей, не обеспеченных земельными участками: в Казани 8518, в Набережных Челнах 5304», - раскрыл он подробности. Депутаты одобрили это новшество. Но денежную компенсацию смогут получить только проживающие в Казани и Набережных Челнах.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал депутатам о формировании нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного, общего и дополнительного образования на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов. По его предложению эти нормативы были увеличены на 20% на следующий год.

Представленный председателем Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягатом Хусаиновым закон уточняет формулировку понятия «огородничество, садоводство». Существенным отличием новой формулировки, утвержденной в законе, является то, что садоводческая и огородническая деятельность осуществляется гражданами именно для собственных нужд, а не для коммерческого использования.

Также практически единогласно законодатели установили на 2026 год региональный коэффициент для рынка труда - 2,55. Он больше относится к иностранным специалистам, работающим в республике. Так, его будут применять при исчислении НДФЛ для иностранных граждан, осуществляющих на территории республики трудовую деятельность по найму у физических и юридических лиц на основании патента. «Размер регионального коэффициента определяет стоимость патента, и предлагаемая стоимость патента в республике в 2026 году составит 7937,64 рубля с ростом на 622,56 рубля, или 8%», - пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она же представила законопроект об увеличении пороговой величины среднемесячного дохода ветерана труда, используемой для назначения мер социальной поддержки, с 20 тыс. рублей до 23 тыс. рублей. «В настоящее время у нас имеется критерий нуждаемости, и в качестве критерия нуждаемости используется показатель доходов гражданина, который не может превышать 20 тыс. рублей. Учитывая, что в 2025 году у нас на предоставление данной меры направлено из бюджета 3,7 млрд рублей, ориентировочное число получателей по итогам года составит прогнозно 133200 человек», - прокомментировала она.

Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров предложил законопроект, направленный на увеличение зон покрытия стабильной связью автомобильных дорог. Им устанавливается возможность строительства и капремонта линий связи и сооружений связи, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог. Также предусматривается возможность использования земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях размещения линий связи и сооружений связи на условиях публичного сервитута.

На заседании Государственного Совета РТ в первом чтении и в целом был принят законопроект о внесении изменений в республиканский закон об оказании бесплатной юридической помощи.

Председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров предложил внести изменения в республиканский закон об оказании бесплатной юридической помощи. Конкретно: внести в перечень лиц, имеющих право на бесплатные консультации, представителей молодежи в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения умерли оба родителя или единственный родитель, а также их представителей при обращении по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов этих людей.

Еще депутаты Госсовета РТ внесли изменения в статью 27 закона РТ о физической культуре и спорте. Теперь к организаторам массовых мероприятий будут предъявляться дополнительные требования. В частности, они обязаны заранее сообщать в орган исполнительной власти информацию о теме мероприятия, месте проведения, организаторе, дате и точном времени начала события, количестве зрителей и мерах, принятых для обеспечения порядка и безопасности. Данную информацию органы исполнительной власти вправе передавать органам внутренних дел.