Гостиницы Татарстана могут продлить налоговые каникулы до 2030 года

Республика
18 ноября 2025  12:14
Автор:
Владислав Косолапкин

Власти Татарстана хотят продлить налоговые льготы для отелей до 2030 года. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственный совет республики депутатом Камилем Нугаевым и находится на предварительном рассмотрении.

Что это значит на практике?
Новые гостиницы категорией не ниже «трёх звёзд» и с номерным фондом от 50 комнат, которые построят с 2024 года, будут освобождены от налога на имущество.

Зачем это нужно?
Как поясняют авторы инициативы, такая мера поможет:
• Привлечь в регион инвесторов
• Стимулировать строительство новых современных отелей
• Создать дополнительные рабочие места
• Сделать цены на номера более доступными для туристов

Важный момент: в правительстве уверены, что временное снижение налоговых поступлений с лихвой окупится за счет роста инвестиций и развития всего туристического сектора.

Контекст
Сегодня в Казани активно развивается рынок посуточной аренды квартир — около 4500 горожан сдают туристам более 11000 апартаментов. Новая мера призвана поддержать именно легальный гостиничный бизнес и повысить качество услуг для гостей республики.

Ожидается, что уже в 2026 году туристический налог принесет в бюджет Татарстана около 270 миллионов рублей.

