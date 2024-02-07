Государственные защитники природы обещают бить нарушителей длинным рублем

Итоги деятельности Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в 2023 году в ходе расширенного заседания ведомства подвел его руководитель Фаяз Шакиров.

Он начал свой доклад с данных о технической оснащенности вверенного ему подразделения, не забыв отметить, что Волжско-Камское межрегиональное управление входит в тройку лидеров по оснащенности инспекторов оборудованием, техникой и автотранспортом. Достаточно сказать, что за последние три года управлением и поволжским филиалом Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ), который относится к подразделениям Росприроднадзора, была приобретена техника и оборудование на сумму более 200 млн рублей, в том числе 26 единиц автотранспорта. В прошлом году филиалом ЦЛАТИ по РТ была аккредитована лаборатория в Нижнекамске.

За те же три года количество ежегодных анализов в рамках надзора по филиалам ЦЛАТИ, расположенным в Чувашской Республике и Татарстане, увеличилось в два раза. Сумма заключенных договоров ЦЛАТИ в 2023 году выросла до 171 млн рублей, для сравнения - в 2022 году их было 138 млн рублей.

На подведомственной управлению территории в реестре объектов негативного воздействия числится 8974 соответствующих объекта, в том числе 265 объектов I категории. Все объекты I категории (точнее, хозяйствующие субъекты, ими управляющие) обязаны получить комплексные экологические разрешения (КЭР) до 31 декабря этого года. Иначе размер их платы за негативное воздействие на окружающую среду вырастет в 100-кратном размере.

Шакиров отметил, что острым на сегодняшний день является вопрос соблюдения природоохранного законодательства в области обращения с ТКО. Так, согласно сведениям эксплуатирующих организаций, в этом году в Западной зоне Татарстана с учетом остаточной вместимости будет возможна эксплуатация только 10 полигонов, а в 2025 году эксплуатировать можно будет только 5 полигонов ТКО. В Восточной зоне ситуация немного получше: остаточная вместимость в 2024 году будет иметься у 12 полигонов, в 2025 году - у 11. На сегодня полностью исчерпана вместимость полигонов в Менделеевском, Сармановском, Черемшанском, Актанышском и других районах. А в текущем году к этому списку добавятся Арский, Камско-Устьинский, Тетюшский и Азнакаевский районы.

Что касается главной функции ведомства, то есть надзора, то Шакиров сообщил, за прошлый год управлением было проведено 1778 контрольных мероприятий, в том числе 312 внеплановых проверок. Стоит отметить, что 1092 выездных обследования проведены без взаимодействия с подконтрольными субъектами. В том числе проведены 284 проверки объектов капитального строительства на соответствие проектной документации и экологическим требованиям (ЭКОЗОС) на объектах I категории.

По итогам этой контрольно-надзорной деятельности управлением составлено 647 протоколов, предъявлено 111 ущербов, причиненных окружающей среде, на сумму более 6 млрд рублей. Взыскано 92 ущерба на общую сумму 157 млн рублей.

В рамках администрирования штрафов, взыскиваемого ущерба по искам и прочих платежей за прошлый год в бюджеты разных уровней поступили доходы в размере 662,8 млн рублей. В 2023 году сумма поступлений по экологическому сбору составила 64,84 млн руб. от 970 производителей товаров, добавил глава Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Принявшая участие в заседании руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова в своем заключительном слове достаточно жестко обратилась к представителям татарстанских предприятий. По ее словам, у Росприроднадзора в этом году три большие задачи: администрирование платежей, выдача комплексных экологических разрешений и расширение ответственности производителей. И ни по одной из них особых поводов для оптимизма, по ее мнению, нет.

Федеральная чиновница еще раз напомнила всем, что менее чем через 11 месяцев те предприятия, которые за 10 лет (именно столько времени прошло с момента изменения российского экологического законодательства) не удосужились провести собственную инвентаризацию, а также привести внутреннюю нормативную базу в соответствие с текущим законодательством, со следующего года будут наказаны рублем. Радионова сообщила, что на сегодня только 10% предприятий по стране получили КЭР (комплексные экологические разрешения). А это очень трудоемкая работа. И сотрудники Росприроднадзора не будут работать в режиме ненормированного рабочего дня при приеме документов (как, по словам Радионовой, это было пять лет назад, когда только начали выдавать первые КЭР). «Мы провели кустовые обучения в каждом регионе. Мы подали уведомления более чем семи тысячам организаций», - перечислила она попытки достучаться до производителей. «Лучше предприятиям сразу в бюджет следующего года заложить повышенный 100-кратный экологический платеж. А ведь это деньги, которые уйдут из оборота предприятий. И не на один год», - порекомендовала Радионова отечественному бизнесу.

Также глава Росприроднадзора коснулась вопроса утилизации отходов. Она строго наказала не обращаться к так называемым псевдоутилизаторам (которые не имеют соответствующей лицензии и по факту ничего не утилизируют).

«Если что-то стоит 200 рублей, а вы платите за это 20 рублей, то должны четко понимать, что обратились к мошенникам. Мы их обязательно обнаружим. Поскольку они наносят большой ущерб государству и природе. И вы соответственно будете впоследствии платить больше», - предупредила Радионова.

Завершая заседание, Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал гостью из Москвы: «Мы всегда любим говорить о своих достижениях, но сегодня важно говорить и о том, что нам предстоит сделать».