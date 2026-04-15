Госжилфонд Татарстана выполнил годовой план по вводу жилья на 38,3%

На заседании Госсовета РТ премьер-министр Алексей Песошин сообщил, что приоритетом в жилищной политике остается доступность жилья. Ключевой инструмент — программа социальной ипотеки, уникальная для России.

В 2026 году Госжилфонд планирует предоставить жилье 3 123 семьям. Для этого построят 108 домов (150,6 тыс. кв. м). На сегодня план выполнен на 38,3%: введены 10 домов на 1 119 квартир (57,7 тыс. кв. м).

Программа действует с 2005 года. За 21 год введено более 8,5 млн кв. м жилья, новые квартиры получили свыше 138 тыс. семей. Условия остаются неизменными: ставка 7%, рассрочка до 28,5 лет, первоначальный взнос от 10%. Стоимость жилья ниже рыночной на 30%. При рождении ребенка после постановки на учет семье выделяют 200 тыс. рублей. Программа соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».